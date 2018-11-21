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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sahibi ölen çiftlik evinden 'müze' çıktı - MANİSA Haberi

Sahibi ölen çiftlik evinden 'müze' çıktı - MANİSA Haberi

Sahibi ölen çiftlik evinden "müze" çıktı - MANİSA - Evin içinde bulunan tarihi eserlerSahibi ölen çiftlik evinden "müze" çıktı - Manisa 'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışması kapsamında takip edilen ancak birkaç gün önce yaşamını yitiren kişinin çiftlik evinde çeşitli dönemlere ait toplam bin 528 parça tarihi eser ele geçirildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, adeta müzeye dönüştürülen bir çiftlik evinde toplam bin 528 parça tarihi eser tespit edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde çiftçilik yapan 82 yaşındaki Mehmet K'yi takibe aldı.Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararı kapsamında adrese giden ekipler, şüphelinin birkaç gün önce yaşamını yitirdiğini tespit etti.Çiftlik evine giren jandarma ekipleri, adeta bir müze görünümünde raf, vitrin ve masalara sıralanan çok sayıda tarihi eserle karşılaştı.Ev ile eklentilerinde yapılan çalışmada tarih öncesi, Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait toplam bin 528 parça tarihi eser bulunduğu belirlendi.Aralarında heykeller, sikkeler, amforalar, vazolar, el yazmaları ve muhtelif eşyaların da bulunduğu eserler, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.Soruşturmanın operasyon sonrası genişletildiği belirtildi.

Vitrin Jandarma Kaçak İslam Tarihi Eser Kaçakçılığı 

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