Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu - BARTIN

Sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu - BARTIN

- Maçtan görüntüSahaya giren köpek nedeniyle maç durdu - Bartın 'da bölgesel amatör lig maçında sahaya giren bir köpek nedeniyle maç bir süre durduBARTIN (AA) - Bartın Bölgesel Amatör Lig maçında sahaya girerek bir süre koşan ve maçın durmasına neden olan köpek, futbolcular tarafından sahadan çıkarıldı.Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bartın spor ve Devrek Belediyespor arasında Bartın Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 5'inci dakikasında sahaya bir köpek girdi.Karşılaşmanın devam ettiği sırada koşarak sahanın ortasına kadar gelen köpek stadyumda ilginç görüntü oluşturdu.Daha sonra Bartın sporlu Osman, köpeği bir süre sevdikten sonra kucağına alarak, saha kenarındaki görevlilere teslim etti.Köpeğin sahadan çıkartılmasının ardından hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Karşılaşmadan, Devrek Belediyespor ev sahibi Bartın spor’u 3 - 1’lik skorla yendi.

Köpek İlginç Görüntü Amatör Lig Amatör 

İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı