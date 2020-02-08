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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sahara ve Mozeret geçidi kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Sahara ve Mozeret geçidi kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Karla mücadele çalışmasından görüntü

Jandarma Tonaj Kar Yağışı 

-Ardahan -Kars karayolu nda meydana gelen kazadan görüntü
-DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan-Şavşat arasında bulunan Sahara geçidi ile Çıldır-Aktaş arasında'da ulaşımın sağlandığı Mozeret Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Ardahan-Kars karayolunda ise bir araç buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole düştü. Bölgede bir süredir devam eden ve öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü Sahara ve Mozeret geçidinde ağır tonajlı bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi. Kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapattı. Kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi. Ardahan Kars karayolunda ise bir araç buzlanma nedeniyle kayarak şarampole düştü. Ölü ve yaralıların olmadığı kazayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.
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