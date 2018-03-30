Sahara Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan TIR'lar geri döndü Haberi

-Tır sürücüsü ile röp.

-Ekiplerin çalışması

-Mahsur kalan tırların geri dönüşü



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Sahara Geçidi'nde onlarca tır kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ardahan ile Artvin'in Şavşat İlçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidinde kar ve tipi etkili oluyor. Tipi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin tipi nedeniyle önemli ölçüde düşmesi ve buz pistine dönen yollarda ilerlemekte güçlük çeken tırlar kayarak yoldan çıktılar. Zincir takmakta zorlanan tır sürücüleri zor anlar yaşadı. Tipi nedeniyle Artvin'e gidemedikleri için Ardahan'a geri dönen taşıtların sürücülerinden Kenan İnan, "Burada durumlar vahim. Erivan'dan geliyoruz, Çıldırdan geçtik ve Hopa'ya gidiyoruz fakat Sahara geçidini geçemiyoruz. Sahara devamlı sıkıntı, artık buraya bir önlem almalarını istiyoruz." dedi.

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor. (OY-AA)

