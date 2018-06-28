Şaha kalkan traktör ile römork arasına sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Haberi

-YARALI DETAY



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kullandığı traktörün şaha kalkması sonucunda araç ile römork arasına sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Olay, Akyazı ilçesi Yeniköy yolunda meydana geldi. İddialara göre, Mustafa K., idaresindeki kum yüklü traktörün yokuş çıkarken fazla yük yüklenmesi nedeniyle traktörü şaha kalktı. Meydana gelen olay sonrası sürücü Mustafa K., şaha kalkan traktör ile romörk arasına sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye Grup amirliği ekipleri sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüyü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (RŞ-GY

