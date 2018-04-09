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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlıkta Farkındalık Şöleni Bayrampaşa’da başladı

Sağlıkta Farkındalık Şöleni Bayrampaşa’da başladı

Konuşmalar

Alışkanlık Farkındalık Sağlıklı Yaşam Sağlık Çalışanları Kan Bağışı 

-Yürüyüşten görüntü
-Kan bağışından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Bayrampaşa’da yürüyerek sağlıklı yaşama dikkat çektiler İSTANBUL

- 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında Bayrampaşa’da Sağlıkta Farkındalık Şöleni başladı.
Bu kapsamda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de çocuklarla birlikte yürüyüş yaparak sağlıklı yaşam için yürüyüşün önemine dikkat çekti. 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında Bayrampaşa’da Sağlıkta Farkındalık Şöleni düzenlendi.
Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Sabri Akpınar Parkı’nda gerçekleştirdiği şölenin açılışına Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Muzaffer Saraç ile çeşitli hastanelerin sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta sağlıklı bir yaşam için bilinçli besin tüketilmesi, yürüyüş yapılması ve zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerekliliğine dikkat çekildi. Ardından Başkan Aydıner, ellerinde “Sağlık için hareket et, Sağlıklı yaşama yürüyoruz, Mutluluk için hareket et” dövizleri taşıyan çocuklarla parkta yürüyüş yaptı. Etkinlikte birçok vatandaş sağlık için alana kurulan Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu. Şölen kapsamında 13 Nisan saat 14.00’a kadar çeşitli hastanelerden uzman hekimlerin katılacağı sağlık söyleşileri ve birçok etkinlik düzenlenecek. “Sağlık yoksa hiçbir şey yok” İnsanların besinleri bilinçli bir şekilde tüketerek sürekli yürüyüş yapmaları gerektiğini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklarına dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “7-13 Nisan arası biliyorsunuz Sağlık Haftası farkındalık oluşturalım dedik. Sağlık çok önemli hepimize lazım, sağlık yoksa hiçbir şey yok. Ben sağlığa yaptıkları yatırımlar ötürü hastanelerimiz kutluyorum. Halkın memnuniyetinin en üst seviyeye çıktığını görüyoruz, bu da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
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