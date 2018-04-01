Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

-şehir içinde bisiklet turu detay

-detaylar

-yeşilay bursa şube başkanı serhat yamalı röp



( BURSA - HD) BURSA



- Yeşilay Bursa Şubesi Bisikletliler Derneği Bursa Acil Pedal Bisiklet topluluğu olarak 8. Yeşilay Bisiklet turunu gerçekleştirdi "Sağlıklı yaşamak için bir nedenim var" adlı etkinliği gerçekleştirdi. Yeşilay Bursa Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Sağlıklı yaşamak için nedenim var" adlı programı bisiklet ile şehir merkezi Fomara da başlayan bisiklet turu Eker Süt meydanında son buldu. Bisiklet turunu bitiren katılımcılara çekilişle 11 bisiklet hediye edildi. Yeşilay Bursa Şubesi, sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturuldu. Yaklaşık 400 kişi bisiklet turunu katılırken vatandaşlara 'Sağlık İçin Spor Yap' ve 'Trafikte Bisikletlilere Yer Açın' mesajı verildi.

Yeşilay Bursa Şubesi Başkan Dr. Serhat Yamalı, "Bugün Bursa'da Yeşilay Bursa Şubesi, Bisikletliler Derneği Bursa Temsilciliği ve Bursa Acil Pedal Bisiklet Topluluğu olarak 8. Yeşilay Bisiklet turunu gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılım ve teveccüh var. Katılım sağlayan bütün sporseverlere teşekkür ederiz.Sadece Bursa'mızda değil bütün ülke çapında, Bisikletliler Derneğinin olduğu 35 ilde ve toplam 57 il ve ilçede "SAĞLIKLI YAŞAMAK İÇİN BİR NEDENİM VAR" diyen herkesle, bugün aynı tarih ve aynı saatte pedallara basıyoruz. Güzergâhımız; Şehreküstü Demokrasi Meydanından start alıp-Altıparmak Caddesi - Kükürtlü Caddesi - Acemler Kavşağı - İzmir Yolu - Lefkoşa Caddesi - Eker Meydanında bitiş olarak planlanmıştır. Halkımıza bugün mesajımız;" 'Sağlık İçin Spor Yap' ve 'Trafikte Bisikletlilere Yer Açın' diyoruz" diye konuştu.



