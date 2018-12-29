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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Sağlıklı ve mutlu hayat için psikolojik danışmandan destek alın' - ORDU

'Sağlıklı ve mutlu hayat için psikolojik danışmandan destek alın' - ORDU

"Sağlıklı ve mutlu hayat için psikolojik danışmandan destek alın" - ORDU - Ordu 'da "PDR'nin Dünü, Bugünü ve Yarını" adlı etkinlik düzenlenmesi - Salondan detaylar - Türk PDR Derneği Ordu Şube Başkanı Uğur Gündoğdu'nun konuşması - Türk PDR Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin'in açıklaması"Sağlıklı ve mutlu hayat için psikolojik danışmandan destek alın" - Türk PDR Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin: - "İnsanların ruh hali yerinde, sağlıklı ve mutlu şekilde hayatlarını sürdürebilmesi için psikolojik danışmanlığı okul öncesinden üniversitenin sonuna kadar her zaman bulunduğunuz yerde bulundurun. Her zaman da destek almak için onlara gidin"ORDU (AA) - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, "İnsanların ruh hali yerinde, sağlıklı ve mutlu şekilde hayatlarını sürdürebilmesi için psikolojik danışmanlığı okul öncesinden üniversitenin sonuna kadar her zaman bulunduğunuz yerde bulundurun. Her zaman da destek almak için onlara gidin." dedi.
Şahin, Türk PDR Derneği Ordu Şubesince Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "PDR'nin Dünü, Bugünü ve Yarını" adlı etkinliğe katıldı.
Program öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin çok farklı olduğunu söyledi.

Bağımlılık, şiddet, huzursuzluk, başarısızlık, ergenlik gibi pek çok sorun bulunduğuna işaret eden Şahin, şöyle devam etti:"Okul içinde ve dışında insanlarımızın yaşayacağı her türlü sorunların çaresi PDR mesleğinde. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir sürü farklı arayışlar içine giriyorlar. Bir sürü de farklı yöntemler deneniyor. Biz diyoruz ki, 'Bunlarla çok fazla meşgul olmayın, uğraşmayın'. İnsanların ruh hali yerinde, sağlıklı ve mutlu şekilde hayatlarını sürdürebilmesi için psikolojik danışmanlığı okul öncesinden üniversitenin sonuna kadar her zaman bulunduğunuz yerde bulundurun. Her zaman da destek almak için onlara gidin."Psikolojik danışmanlığın önemine işaret eden Şahin, "Milli eğitim camiasında 33 bin çalışanımız var. 16 bin psikolojik danışman arkadaşımız istihdam bekliyor. 17 bin öğrenciye de üniversitede eğitim veriyoruz. Bunları çözecek sahada bu kadar kişi varken Türkiye hep sorunları, başarısızlıkları ve bağımlılıkları konuşuyor. Biz buradayız, biz varız ve biz bunu çözebiliriz." diye konuştu.
Şahin, Türk PDR Derneğinin 1989'da kurulduğunu, psikolojik danışmanlığın gelişimi ile mesleki savunuculuğunu yapmak için mücadele verdiklerini dile getirdi.Yaklaşık 13 bin üyeleri olduğunu, 25 şubeleri bulunduğunu aktaran Şahin, bugün de Ordu şubesinin bir anlamda açılışını yapıp meslektaşlarıyla bir araya geldiklerini kaydetti.
Programda Türk PDR Derneği Samsun Şube Başkanı Oğuz Özat ile Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ragıp Özyürek sunum yaptı.Etkinliğe Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Türk PDR Derneği Ordu Şube Başkanı Uğur Gündoğdu ile davetliler katıldı.

Bağımlılık Psikoloji 

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