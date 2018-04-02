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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Sağlıklı Beslen Dürüst Ol' Projesi - SAMSUN İzle

'Sağlıklı Beslen Dürüst Ol' Projesi - SAMSUN İzle

"Sağlıklı Beslen Dürüst Ol" Projesi - SAMSUN

: - Yaşar Doğu İlkokulu binasının detay görüntüsü - Öğrencilerden detaylar - Öğrencilerin konuşmaları - Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın'ın konuşmasıKavak'ta "Sağlıklı Beslen Dürüst Ol" projesiSAMSUN (AA) - Kavak Yaşar Doğu İlkokulu'nda değerler eğitimi kapsamında hazırlanan "Sağlıklı Beslen Dürüst Ol" projesi kapsamında öğrenciler, sorumlusu olmayan kantinden alışveriş yapıyor.Kantine gelen öğrenciler, üzerinde fiyatı yazılı olan ürünü alarak parayı kumbaraya atıyor.Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değerler eğitimindeki amaçlarının, dürüstlük kavramını somutlaştırarak öğrencilerin davranışına dönüştürmeyi sağlamak olduğunu söyledi.

Proje gereği öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için okula meyve tezgahı ile simit tezgahı yaptırdıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:"Güveni ve dürüstlüğü göstermek adına burada bir satıcı yok. Öğrencilerimiz kendi başlarına buraya geliyorlar istedikleri meyve veya simit, poğaça alıp paralarını kumbaraya atıyorlar. Projemizde hiçbir öğrencimizin ücret ödemeden ürün almadığını gördük ve projeyi başarı ile sürdürdük ve farklı şekillerde projemize devam edeceğiz."Üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Akif Cır ise, projenin kendileri için yararlı olduğunu ifade etti.
Üçüncü sınıf öğrencisi Zeliha Aydın da, "Bizi kantinde kimse beklemiyor. Kendimiz paramızı atıp istediğimizi alabiliyoruz. Dürüstlüğü öğreniyoruz." diye konuştu.

Alışveriş Muhabir Sağlıklı Beslenme Öğrenciler 

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