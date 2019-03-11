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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlıkevi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi - BİTLİS

Sağlıkevi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi - BİTLİS

- Sağlıkevi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndan detaylar - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın konuşması - AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in konuşması - Sağlıkevi'nin içinden detaylar Bitlis 'te Sağlıkevi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay: - " Bitlis imiz çok şükür ki geçmişle kıyaslanmayacak seviyede sağlık hizmetlerine kavuşmuş" - AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler: - "Burada 2 aile hekimi, 4 hemşire ve 8 de 112 personeli hizmet verecek. Burada sürekli bir ambulans olacak."BİTLİS (AA) - Bitlis Sağlık Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Sağlıkevi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı gerçekleştirildi.
Bitlis 'in 8 Ağustos Mahallesi'nde vatandaşların yerinde sağlık hizmeti alması için inşa edilen Sağlıkevi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete girdi.Törende konuşan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, 8 Ağustos'un kentin en büyük mahallelerinden biri olduğunu söyledi.

Memleketin sağlıkta iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Çağatay, şöyle devam etti:" Bitlis imiz çok şükür ki geçmişle kıyaslanmayacak seviyede sağlık hizmetlerine kavuşmuş. Emeği geçen başta sağlık müdürümüz olmak üzere bürokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağladıkları desteklerden dolayı sağlık bakanımıza ve milletvekillerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Bitlis imize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de Sağlıkevi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile çok önemli bir ihtiyacın karşılandığını belirtti.
Uzun zamandır mahalle sakinlerinin sağlık ocağıyla ilgili taleplerinin olduğunu anlatan Kiler, "Bugün o açığı kapatıyoruz. Burada 2 aile hekimi, 4 hemşire ve 8 de 112 personeli hizmet verecek. Burada sürekli bir ambulans olacak. Buradan hastaneye taşınması gereken hastalar götürülecek. Rabbim hayırlı etsin. 8 Ağustos'un diğer hizmetlerini de takip ediyoruz, karşılamak üzere de buradayız." dedi.
Törene AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt da katıldı

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