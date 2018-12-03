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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlıkçılardan işitme engellilere klip

Sağlıkçılardan işitme engellilere klip

Sağlıkçılar tarafından işitme engellilere yönelik olarak çekilen klip

( TOKAT ) - TOKAT

İşitme Engelli Sağlık Çalışanı Farkındalık Sağlık Çalışanları İşitme Engelliler 


- Tokat’ta işitme engellilerle daha iyi iletişim kurabilmek için eğitim alan Zile Devlet Hastanesi çalışanları ’Dünya Engelliler Günü’nde klip hazırladı. Zile Devlet Hastanesinde hastalarla daha iyi iletişim kurmak için işaret dili kursuna giden doktor, hemşire, sağlık memuru, sekreter olmak üzere 20 sağlık çalışanı klip hazırladı. Klip, hastanenin çeşitli birimlerinde çekildi. Sanatçı Şenay Yüzbaşıoğlu’nun sevilen parçası "Sev Kardeşim" eşliğinde klipte rol alan sağlık çalışanları Dünya Engelliler Günü’nde mesaj verdi. Zile Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atilla Bıyık, "Küçükte olsa bir farkındalık oluşturmak istedik. İşitme engelli kardeşlerimize daha iyi hizmet verebilmek için 20 sağlık çalışanı işaret dili kursu alıyor. Şunu unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. ” dedi.
(Nİ-UY-
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