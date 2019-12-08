Sağlıkçılar “Yaşama yol verin” dedi Haberi

-Sağlık müdürünün konuşması



( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE



- (Özel) Düzce’de sağlıkçılar yaptıkları etkinlikte durdurdukları araç sürücülerine “Yaşama yol verin” dediler, uyarıcı broşürler verdiler. Düzce Sağlık Müdürlüğü görevlileri 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yaptıkları uygulamalarda sürücüleri durdurarak “Yaşama yol verin” dediler. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mevlüt Yıldız ve ambulans servisi başhekimliği personeli İstanbul Caddesinde araç sürücülerine bilgilendirici broşürler dağıtılarak çeşitli hediyeler verildi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Bugün burada yaya geçidinde yayalara farkındalık oluşturmak için hem de 112 haftamızda yaşama yol ver, hayata tutun slagonuyla ambulanslarımızı gördüklerinde yol vermeleri gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Ortak çağrı merkezimi gereksiz yere meşgul etmemeleri ile ilgili vatandaşlarımızda farkındalık oluşturma çalışıyoruz” diye konuştu.

Asılsız ihbarlar yüzde 25 azaldı Sağlık Müdürü Yılmaz, çağrıların ortak çağrı merkezine geçmesi ile azılma olduğunu belirterek “112 ortak çağrı merkezine geçtiğimizden beri yaklaşık yüzde 25 oranında asılsız ihbarlarla ilgili azalma oldu. Bu da bizi memnun edici bir durum oluşturuyor. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü hepimize buna ihtiyaç duyabilir onun için gereksiz yere 112 Acil Çağrı’yı meşgul etmeyin diyoruz” dedi.





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