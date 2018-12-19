Sağlık turizminden aldığı pay arttı - EDİRNE

- Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nden görüntüler - Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Talha Sütçü'nün açıklaması Edirne 'nin sağlık turizminden aldığı pay arttı - Balkanların en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi sağlık turizmi kapsamında başta Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen yabancı uyruklu vatandaşlara şifa dağıtıyor - Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sütçü: - "2017 ile 2018'i karşılaştırdığımızda sağlık turizmi kapsamında hem hasta bazında hem de gelir bazında yüzde yüzlük bir artış görüyoruz"EDİRNE (AA) - Balkanlar'ın en önemli sağlık merkezleri arasında yer alan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, sağlık turizmi kapsamında başta Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen yabancı uyruklu vatandaşlara şifa dağıtıyor.Kültür ve gastronomi turizmiyle yabancı turistlerin ilgisini çeken Edirne , son yıllarda sağlık alanında yaptığı yatırımlarla sağlık turizminden de pay almaya başladı. Modern mimarisi, son teknoloji cihazları ve otel konforundaki odalarıyla öne çıkan ve Sağlık Turizmi Akreditasyon Belgesi olan hastanede hastalara 6 farklı dilde hizmet veriliyor. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sağlık turizmi kapsamında başvuran hasta sayısında geçen yıla göre yüzde yüze yakın artış yaşandı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Talha Sütçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık turizmi kapsamında binlerce yabancı uyruklu vatandaşın tedavi edildiğini söyledi.
2018 yılında yabancı uyruklu hasta sayısında artış yaşandığını belirten Opr. Dr. Sütçü, şunları kaydetti:"2017 yılında hastanemize ayaktan başvuru sayısı 500 kişiyi geçmişti. 2018 yılının ilk 11 ayına baktığımızda ayaktan başvuran hasta sayısı 958 kişi. Bu hastaların 48 tanesini de yatırarak tedavi ettik. Yatarak tedavi edilen hasta sayısı 2017 yılında ise 24 kişiydi. Yatarak tedavi dediğimizde gerek cerrahi müdahale gerekse de uzun süreli yatarak tedavi olarak görebiliriz. Sağlık turizminden hastanemiz 2018 yılında yaklaşık 250 bin liralık bir gelir elde etti. Geçen yıl bu rakam 120 bin lira civarındaydı. 2017 ile 2018'i karşılaştırdığımızda sağlık turizmi kapsamında hem hasta bazında hem de gelir bazında yüzde yüzlük bir artış görüyoruz.Bunun yanında kendi Türk soydaşlarımıza da hizmet veriyoruz. Bu hizmeti sağlık turizmi kapsamının dışında tutuyoruz. Başta Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya olmak üzere bu coğrafyada yaşayan tüm Türk soylu vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu vatandaşlarımız konsolosluklardan aldığı Türk soydaşlık belgesiyle hastanemize müracaat ettikleri zaman bizim ülkemizdeki sosyal güvenliği olan vatandaşlarla aynı kategoride değerlendiriliyor ve fazladan hiçbir ücret alınmadan bu hastalarımıza sağlık hizmeti veriliyor."Sütçü, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin cerrahi ve dahili branşlarda gerekli altyapı ve sağlık personeline sahip olduğunu ifade etti. - "Hastalar mutlu şekilde ayrılıyor"Sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların tedavilerinin başarıyla tamamlandığını ve mutlu şekilde tabucu olduğunu anlatan Sütçü, şöyle devam etti:"Özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılının başından itibaren sağlık turizmini yoğun şekilde destekliyor. Biz Edirne olarak Balkanlara yakın olmamız ve sınır şehri olmamız açısından şanslıyız. Balkanlarla çok yakın temas halindeyiz. Sağlık turizmi gündeme gelmeden önce de biz yabancı hastaların tedavilerini yapıyorduk.İkili ilişkiler, gelen hastaların memnuniyeti burada çok önemli. Bu yılın başında Bulgaristan Razgrad Valisi Günay Hüsmen'i burada ağırlayıp tedavisini yapmıştık. 2019 yılında sağlık turizmi kapsamında daha çok hastayı tedavi etmeyi hedefliyoruz."