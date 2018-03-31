Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: 'Bu ülkenin sigortası olmaya devam ediyoruz' - ERZURUM

Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: 'Bu ülkenin sigortası olmaya devam ediyoruz' - ERZURUM

Sağlık - Sen Genel Başkanı Memiş: "Bu ülkenin sigortası olmaya devam ediyoruz" - ERZURUM - Programa katılanlardan görüntüler - Sağlık - Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in konuşması"Bu ülkenin sigortası konumunda olan bir sendika var" - Sağlık - Sen Genel Başkanı Memiş: - "Doğru kimden gelirse gelsin, hangi siyasi parti olursa olsun millet adına kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar onun yanında oluruz. Milletin ve ülkenin geleceğiyle kim oynuyorsa babamızın oğlu olsa dahi asla tanımaz karşısında oluruz. Çünkü bu ülkenin sigortası konumunda olan bir sendika var" - "Memur - Sen'in duruşunu eleştirenler var. Diyorlar ki 'siz tarafsınız'. Biz de diyoruz ki bayrak inmesin, ezan susmasın, vatan bölünmesin ve mazlumlar umutsuz kalmasın, bizim tarafımız budur. Eğer bu taraf olmaksa biz bu tarafta olmaya sonuna kadar devam edeceğiz"ERZURUM (AA) - Sağlık - Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Doğru kimden gelirse gelsin, hangi siyasi parti olursa olsun millet adına kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar onun yanında oluruz. Milletin ve ülkenin geleceğiyle kim oynuyorsa babamızın oğlu olsa dahi asla tanımaz karşısında oluruz. Çünkü bu ülkenin sigortası konumunda olan bir sendika var." dedi.
Memiş, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Sağlık - Sen Erzurum Şubesince organize edilen Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ve Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi Çalışanları İstişare Toplantısı'na katıldı.
Burada sendika üyelerine hitaben konuşma yapan Memiş, sendika olarak Mehmetçik'in ve devletin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Batı'dan ülkemize girmek isteyenlere, 7 düvele karşı omuz omuza mücadele edip koyun koyuna yatan ceddimizin destanlarıyla büyüdük. 103 yıl sonra aynı tarihte ülkemizi bölmek isteyenlere karşı aynı duruşu gösterip Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı operasyonunda destan yazdık." diye konuştu.
Sendikaya yönelik eleştiriler olduğuna değinen Memiş, şöyle devam etti:"Memur - Sen'in duruşunu eleştirenler var. Diyorlar ki 'siz tarafsınız'. Biz de diyoruz ki bayrak inmesin, ezan susmasın, vatan bölünmesin ve mazlumlar umutsuz kalmasın, bizim tarafımız budur. Eğer bu taraf olmaksa biz bu tarafta olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Mazlumların ve milletin umudu olanlar ile darbecilerin karşısındakilerin yanında olmak eğer yandaşlıksa böyle yandaş olmaya canımız kurban. Kim ne derse desin Sağlık - Sen ve Memur - Sen'in duruşu ve istikameti her zaman bellidir." - "Özgürlüklerin önünün açılmasına katkı sunduk"Memur - Sen ve Sağlık - Sen'in millet adına sendikacılık yaptığını kaydeden Memiş, özgürlüklerin önünün açılmasına her zaman katkı sunduklarını vurgulayarak, "Biz yasakların kaldırılmasına öncülük ettik. Kimse Memur - Sen'in duruşunu ve niyetini sorgulamasın. Doğru kimden gelirse gelsin, hangi siyasi parti olursa olsun millet adına kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar onun yanında oluruz. Milletin ve ülkenin geleceğiyle kim oynuyorsa babamızın oğlu olsa dahi asla tanımaz karşısında oluruz. Çünkü bu ülkenin sigortası konumunda olan bir sendika var." ifadesini kullandı.Memiş, sendika olarak Türkiye'deki birçok sorunun çözümüne katkı sunmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Memur - Sen sendikacılığın nasıl yapılacağın cümle aleme gösteren bir sendikadır. Birileri sorunlardan nemalanarak sendikacılık yaparken bizler sorumluluğumuz gereği birlikte birçok sorunun çözümüne katkı sunduk ve çözdük." dedi.
Programa Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Mazlum Özgürlük Siyasi Parti Yasaklar 

İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı