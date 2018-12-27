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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık Müdürlüğünden ‘bebeğe şiddetle’ ilgili açıklama Haberi

Sağlık Müdürlüğünden ‘bebeğe şiddetle’ ilgili açıklama Haberi

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan bir bebeğin, ağladığı için annesi tarafından dövüldüğü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Haber konusu bebeğe şiddet uygulayan annesi hakkında hastane yönetimimiz tarafından adli mercilere bildirimde bulunularak polis tarafından anne E.T. gözaltına alınmıştır. Bahse konu hastamızın bu durumu Hastane Yönetimimiz tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirmiştir. Genel durumu iyi olan hastanın tıbbi tedavisi hastanemizde halen devam etmektedir” denildi.

Polis Hastane Bild Hastane Yönetimi 

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