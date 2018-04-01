Sağlık için pedal çevirdiler Haberi

-Bisikletliler Derneği Eskişehir Temsilcisi Hakan Özhan röportaj

-Katılımcılardan görüş



( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR



- Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu etkinliği 4 ülke ve 35 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bisikletliler Derneği ve Yeşilay’ın ortaklaşa düzenlemiş olduğu Bisiklet Turu etkinliği, çok sayıda katılımcı ile gerçekeleşti. Yeşilay’ın 8'inci kez düzenlediği bu etkinlik ile sağlıklı yaşamı desteklemek ve günlük hayatta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanıyor. Bisiklet sürmenin insana mutluluk verdiğini ifade eden Bisikletliler Derneği Eskişehir Temsilcisi Hakan Özhan, “Bisikletliler Derneği Türkiye genelinde 10 yıldır var. Bisikletliler Derneği ve Yeşilay bu etkinliği birlikte düzenliyor. Her yıl yapılan bir etkinlik. Bu yıl da 4 ülke ve 35 ilde aynı anda gerçekleştirildi.

İki haftada bir bisiklet turları düzenliyoruz. Bisikletliler derneği, merkezi İstanbul’da bulunan aynı zamanda 60 ile ve ilçelerde temsilciliği bulunan bir dernek. Bizde bisiklet dolaşımı için çalışmalar yapıyoruz. Bisiklet park yeri olmayan yerlere yapılması için başvurularda bulunuyoruz. Bir hastane de bisiklet park yeri yoktu oraya yapılmasını sağladık. Cengiz Topel Caddesinde bulanan bisiklet park yasağı kaldırılmasına rağmen tabelası alınmamıştı, tabelanın oradan kaldırılmasını sağladık. İnsan bisiklet sürdüğü zaman mutlu oluyor ve kendini rahat hissediyor. Herkes farklı bir amaç için bisiklet kullanıyor. Bazıları spor için, bazıları ise ulaşım için kullanıyor. Bizde dernek olarak ulaşımda yayılmasını destekliyoruz“ ifadelerini kullandı. “Yediden yetmişe her yaştan katıldılar" Etkinliğe birçok yaş grubundan katılım gerçekleşirken, bisiklet sürücüsü Özden Öztezcan, “Şehir içinde bisiklet kullanmaya gayret ediyorum. Herkese tavsiyem sağlıkları için motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullansınlar” dedi.

"Motor sürücülerinin de bu konuda bilinçlenmelerini istiyoruz" Ortaokul öğrencisi olan genç gönüllü Güven Üçer ise, “Öncelikle yapılan bu etkinlik çok güzel. Diğer araçlar bisikletlilere yol vermiyorlar. Motor sürücülerinin de bu konuda bilinçlenmelerini istiyoruz. Bu etkinliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Bisiklet kullanım farkındalığını arttırmak için etkinliklere katılıyoruz" Etkinliğin en yaşlı isimlerinden olan Necmiye Yıldız Taşkan, 5’inci kez katıldığı bu etkinlikte gençlerle birlikte olduğu ve bu sporu yaptığı için mutlu olduğunu ifade ederken, gönüllü bisiklet sevdalısı Nermin Atıcı ise etkinlikle ilgili şunları kaydetti: “Bisikletliler derneğinin düzenlemiş olduğu bütün etkinliklere katılıyorum. Yeşilay haftası nedeniyle düzenlenen bu etkinlik eş zamanlı olarak 35 il ve birkaç ülkede gerçekleşmiş. Dumansız hava sahası ve alternatif ulaşım olanakları ilgili de etkinlikler yaptılar. Bisiklet kullanım farkındalığını arttırmak için müsait oldukça bu etkinliklere katılıyoruz.” Yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren katılımcılar, Eskişehir Vilayet Meydanı’nda geziyi tamamladılar. (İHA-

