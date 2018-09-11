Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Sağlık görevlilerine saldıran şahsa polis müdahale etti: 2 yaralı Haberi

Sağlık görevlilerine saldıran şahsa polis müdahale etti: 2 yaralı Haberi

olay yerinden görüntü, yaralıların hastaneye gelişi, hastane önünden detaylar, yaralıların Çorum'e sevk edilişi

( ÇORUM ) ÇORUM

İntihar İlk Müdahale Polis Müdahale Polis Memuru Polis Ekipleri 


- Çorum’un İskilip ilçesinde meydana gelen intihar teşebbüsü olayında, sağlık görevlileriyle tartışan şahıs ile bir polis memuru silahla vurularak yaralandı. Olay, İskilip ilçesinin Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.C.D. adlı genç evde girdiği bunalım sonucu iple kendini asarak intihara kalkıştı. Çocuğunu evde asılı bulan baba Y.D. sağlık görevlileri ve polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek gence müdahale etti. Bir süre sonra olay yerine sağlık görevlileri de geldi. Sağlık görevlilerinin olay yerine geç geldiğini iddia eden baba Y.D., ambulansla olay yerine gelen sağlık görevlilerine saldırdı. Bu sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri Y.D.’ye müdahale ettiği sırada silahın ateş alması sonucu Y.D. ve polis memuru B.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru ve diğer şahısla oğlu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İntihara girişiminde bulunan A.C.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, sağlık görevlilerinden yaralananın olmadığı ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı