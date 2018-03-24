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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu

Sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu

Kaza yerinden detay

Hastane Sağlık Ekipleri Hamile Kadın 

-Kadının hastaneden çıkarılması
-Ambulansa alınması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde kaza geçiren hamile kadın için sağlık ekipleri seferber oldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. 16 UJ 509 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Koç, karşı yönden gelmekte olan Mehmet Serkan Özbay'ın kullandığı 41 SF 466 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki sürücünün de yaralanmadığı kazada, Özbay'ın yanında oturan hamile eşi Neriman Özbay, bebeğin sağlığı açısından, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile kadın, burada yapılan ilk tedavisinin ardından düşük riskine karşı Bursa'ya sevk edildi.
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