Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarından 'Yaşama yol ver' yürüyüşü

Sağlık çalışanlarından 'Yaşama yol ver' yürüyüşü

Yürüyüşten görüntüler

Şiddete Hayır Farkındalık Sağlıklı Yaşam Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları 

-Pankartlardan görüntüler
-İl Ambulans Servisi Başhekim Meryem Köse’in konuşması
-Vatandaşlara ayak üstü eğitim verilmesi

( KİLİS ) Sağlık çalışanlarından "Yaşama yol ver" yürüyüşü KİLİS

- Kilis 112 Acil çalışanları tarafından “Yaşama yol ver” yürüyüşü gerçekleştirilerek, ambulanslara yol verilmesi konusunda farkındalık çağrısında bulundu. İl Ambulans Servisi Başhekim Meryem Köse ile İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personel, 112 Acil ambulansları ile birlikte Hacı Cümbüş Kavşağında bir araya gelerek, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetler haftası etkinlikleri çerçevesinde bir yürüyüş gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşte sağlık çalışanları “Yaşama yol ver” slogana attılar. İl Ambulans Servisi Başhekim Meryem Köse, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetler haftası nedeniyle bir yürüyüş düzenlediklerini ifade ederek, “Yürüyemeze destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 112 candır, sağlıklı yaşama yol vermek gerekir. Kadına şiddete hayır yürüyüşü de var onu da destekliyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. 112 candır” diye konuştu.
Daha sonra sağlık personeli tarafından vatandaşlara kaza anında neler yapılacağına dair ayak üstü eğitim verildi.
(MAD-SD-Y)
İlgili Foto Galeriler
Şaşırtan Değişimler (Before After Kilo Verme)Şaşırtan Değişimler (Before After Kilo Verme)
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı