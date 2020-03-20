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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına yemek ikram edildi - ADANA

Sağlık çalışanlarına yemek ikram edildi - ADANA

- Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şubesi Adana Şehir Hastanesi önünde toplanması - Şube Başkanı Biral Serttaş'ın konuşması - Adana Şehir Hastanesindeki sağlık personeli de dernek yetkilileri ve üyelerine destekleri için teşekkür etmesi Adana 'da sağlık çalışanlarına yemek ikram edildiADANA (AA) - Adana 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şubesi tarafından alkışlar eşliğinde yemek ikramı yapıldı.Derneğin Adana şubesi üyeleri saat 21.00 olduğunda Adana Şehir Hastanesi önünde toplandı.Sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, ''İyi günde, kötü günde bizimle beraber olduğunuz için sizlere destek vermeye geldik. Sizlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Adana Şehir Hastanesindeki sağlık personeli de dernek yetkilileri ve üyelerine destekleri için teşekkür etti.

Yoğun Mesai Koronavirüs Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları Kışla 

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