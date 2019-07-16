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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sağlık Çalışanlarına Şiddet İzmir’de Protesto Edildi

Sağlık Çalışanlarına Şiddet İzmir’de Protesto Edildi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri, İzmir Sağlık Platformu tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde protesto edildi. Basın açıklamasında Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması çağrısı yapıldı.‘’Sağlıkta şiddete hayır”, “Şiddet varsa hizmet yok” sloganları atıldı

Protesto Şiddete Hayır 

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