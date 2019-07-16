Sağlık Çalışanlarına Şiddet İzmir’de Protesto Edildi
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri, İzmir Sağlık Platformu tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde protesto edildi. Basın açıklamasında Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması çağrısı yapıldı.‘’Sağlıkta şiddete hayır”, “Şiddet varsa hizmet yok” sloganları atıldı
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