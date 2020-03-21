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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına destek - MALATYA

Sağlık çalışanlarına destek - MALATYA

- Vatandaşların balkon ve pencereden verdiği destek - Yoldan araçlarıyla geçen vatandaşların verdiği destek vermesiMALATYA (AA) - Malatya 'da vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkış çalarak destekte bulundu. Malatya 'da, koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için apartmanların balkonlarından alkışlarla sağlık çalışanlarına 1 dakika destek verildi.
Vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp 1 dakika alkış tuttu.Bazı vatandaşlar da odalarının ve balkonlarının ışıklarını açıp kapatarak, destek oldu.

Koronavirüs Hastane Uttu Sağlık Çalışanları Kışla 

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