Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - YOZGAT

- Sağlık çalışanlarını alkışlayan vatandaşlar - Binalarda balkona çıkan vatandaşların alkış tutması - Evlerinin ışıklarını söndürüp yakarak destek veren vatandaşlarSağlık çalışanlarına alkışlı destekYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Yozgat 'ta saat 21.00'de balkona çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.
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