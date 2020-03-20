Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - UŞAK

- Vatandaşların evlerinden alkışlaması - Bazı vatandaşların ıslık çalması ve evlerinin ışıklarını kapatıp açması Uşak 'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine evlerinin balkonuna çıkanlar, saat 21.00'de 1 dakika boyunca, sağlık çalışanlarını alkışladı.Kenti genelinde etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, evlerinin ışıklarını kapatıp açtı.Dün başlayan alkışlı desteğin, yarın da yapılması planlanıyor.
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