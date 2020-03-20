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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - SAMSUN

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - SAMSUN

- Vatandaşların alkışlı desteği - 112 çalışanlarının karşılığı - Muhtarlardan hastane bahçesinde alkışlı desteği - Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin'in konuşmasıSağlık çalışanlarına alkışlı destekSAMSUN - Samsun 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

Koronavirüs Hastane Sağlık Çalışanları Hastane Bahçesi 

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