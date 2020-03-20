Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - KOCAELİ / SAKARYA / BARTIN / BİLECİK
- Vatanşların balkon ve camlardan alkış yapması - Evlerinin lambalarını yakıp söndürmesi - Kocaeli , Sakarya, Bartın ve Bilecik'ten görüntülerSAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli , Bartın, Bolu, Karabük ve Bilecik'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
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