Sağlık çalışanlarına 'alkışlı destek' sürüyor - GAZİANTEP
Sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürüyor - GAZİANTEP - Sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" - Binalardan alkışlayan vatandaş görüntüsüSağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürüyorGAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde sürüyor. Gaziantep 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonlarından alkışladı.Sağlık çalışanlarına desteğini bazı vatandaşlar odaların ve balkonların ışıklarını açıp kapatarak, bazı sürücüler ise korna çalarak gösterdi.
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