Sağlık çalışanlarına 'alkışlı destek' sürüyor - ANTALYA
Sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürüyor - ANTALYA - Sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" - Binalardan alkışlayan vatandaş görüntüsüA Antalya 'da sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürüyorANTALYA (AA) - Antalya 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine kentte saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak çalışanlara destek verdi.Bazıları evlerindeki ışıkları açıp kapatarak kimileri de yolda araçlarının kornalarını çalarak etkinliğe destek oldu.
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