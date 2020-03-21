Sağlık çalışanlarına 'alkışlı destek' sürdü - ANTALYA/MUĞLA
Sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürdü - ANTALYA/MUĞLA - Pencere ve balkonlara çıkıp alkış tutan vatandaşlardan görüntüler Antalya 'da sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürdüANTALYA (AA) - Antalya 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek devam etti.Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Antalya 'da saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak çalışanlara destek verdi.Bazıları evlerindeki ışıkları açıp kapatarak kimileri de yolda araçlarının kornalarını çalarak etkinliğe destek oldu.
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