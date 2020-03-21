Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - SİİRT

- Vatandaşların balkonda alkış tutması Siirt 'te sağlık çalışanlarına alkışlı destekSİİRT (AA) - Siirt 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.Merkez Bahçelievler, Yeni ve Kooperatif mahallelerindeki vatandaşlar, saat 21.00'de evlerin balkonuna çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla moral verdi.
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