Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - SİİRT

- İtfaiye erleri sağlık çalışanlarına alkışla destek vermesi - Vatandaşların evlerinden sağlık çalışanlarına destek vermesiSİİRT - Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarını alkışladı. Siirt 'te de vatandaşlar, evlerinin balkonuna çıkarak sağlık çalışanları için alkış temposu tuttu.
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