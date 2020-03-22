Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - MARDİN

- Mardin 'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek veren insanlar Mardin , Bingöl ve Şırnak'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destekDİYARBAKIR (AA) - Mardin , Bingöl ve Şırnak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile camlarına çıktı.Vatandaşlar 1 dakika süren alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çaldı.
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