Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - MALATYA

- Vatandaşların balkon ve pencereden alkış çalması Malatya 'da sağlık çalışanlarına alkışlı destekMALATYA (AA) - Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkış çalarak destekte bulundu. Malatya 'da, Sosyal medyada "Saat 21.00" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu.
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