Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - KONYA/ AKSARAY
- Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Vatandaşların ışıklarını yakıp söndürmesi ve alkışlarSağlık çalışanlarına alkışlı destekKONYA (AA) - Konya , Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi. Konya , Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı.Sağlık çalışanlarına alkışlarla moral veren vatandaşların coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.Bazı kişiler evlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.
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