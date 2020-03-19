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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - KARABÜK/SAKARYA

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - KARABÜK/SAKARYA

- Karabük 'te vatandaşların sağlık çalışanlarını alkışlamasından görüntü - Sakarya'da vatandaşların sağlık çalışanlarını alkışlamasından görüntüSAKARYA / KARABÜK (AA) - Sakarya ve Karabük 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.Bu arada Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları da vatandaşların alkışlarını telefonla kaydetti ve onlara alkışlarla destek oldu.

Koronavirüs Karya Sağlık Çalışanları Kışla 

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