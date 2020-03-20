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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

-Binalardan ve ve trafikten görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Polis Katar Sağlık Çalışanı Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri 


- Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor. İzmir’de onlarca vatandaş saat 21.00 itibariyle, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak alkışlı destekte bulunurken, trafikteki sürücüler ise korna çalarak bir dakika boyunca desteklerini sürdürdü. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, tüm vatandaşlarımızı, korona virüsü ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık personellerini alkışlı desteğe çağırmasının ardından, sağlık çalışanlarına karşı olan alkışlı destek gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor. İzmir’in birçok ilçesinde, korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda bulunan ve gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına hız kesmeden devam eden binlerce sağlık çalışanına destek vermek için saat 21.00 itibariyle esnaflar ve vatandaşlar alkışlı destekte bulunurken, trafikteki sürücüler ve polis ekipleri ile de siren ve kornoları ile bir dakika boyunca alkışlı destekte bulundu.
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