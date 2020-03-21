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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ÇORUM

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ÇORUM

- Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Evlerinden alkışlayan vatandaşların görüntüsüÇORUM (AA) - Çorum 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı.Vatandaşlar, alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Bazı vatandaşlar, alkışın yanı sıra ev ve iş yerlerinin ışıklarını da bir dakika boyunca yakıp söndürdü.Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.İlki dün yapılan etkinliğin yarın da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Koronavirüs Sağlık Çalışanları Kışla 

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