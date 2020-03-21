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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - BOLU

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - BOLU

- İtfaiye sireni çalması ve sağlık çalışanlarının yanında olunduğunun belirtildiği mesaj - Alkış görüntüleri - Sağlık çalışanlarının cevabıBOLU (AA) - Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Bolu Belediyesi İtfaiye personeli de siren ve alkışlarla destek verdi. Bolu 'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya destek veren Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli saat 21.00'de itfaiyenin bahçesinde toplandı.İtfaiye personeli, ateşle yaktıkları "112" yazısının etrafında toplanarak, Bakan Koca'nın çağrısına uyarak evlerinin balkonları ve camlarından alkış tutan vatandaşlara siren çalarak ve alkış yaparak destek oldu.İtfaiye aracından yapılan, " Bolu belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 7/24 görev başındayız. Ve tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız." anonsunun ardından tüm itfaiyeciler çalan siren eşliğinde alkış tuttu.İtfaiye müdürlüğünün yanında bulunan cadde ve sokaklardan geçen araçlar ise çalan sirenlere korna çalarak destek verdi.

Sosyal Medya Koronavirüs Sağlık Çalışanları Kışla İtfaiyeciler 

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