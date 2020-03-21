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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - BOLU

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - BOLU

- Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Bolu 'dan alkışlı destek görüntüleriBOLU (AA) – Bolu ’da, vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. Bolu 'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya destek veren vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile pencerelerine çıktı.Vatandaşlar 1 dakika boyuna tuttukları alkışlar sağlık çalışanlarına moral vermeye çalıştı.Bazı vatandaşlar ise, kendi binaların ile sokaklarında bulunan diğer vatandaşların da alkışa destek vermesi için ıslık çaldı.

Sosyal Medya Koronavirüs Uttu Sağlık Çalışanları Kışla 

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