Sağlık çalışanlarına alkış desteği - MANİSA

- Demirci TOKİ Konutlarından sağlık çalışanlara alkış desteği - Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiyesi ekibinin alkışla destek vermesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde saat 21.00'da evlerinin balkonlarından, küçük çocuklar evlerinin pencerelerinden ve görevde olan itfaiye ekipleri sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdiler.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım