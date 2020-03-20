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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına alkış desteği - MANİSA

Sağlık çalışanlarına alkış desteği - MANİSA

- Demirci TOKİ Konutlarından sağlık çalışanlara alkış desteği - Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiyesi ekibinin alkışla destek vermesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde saat 21.00'da evlerinin balkonlarından, küçük çocuklar evlerinin pencerelerinden ve görevde olan itfaiye ekipleri sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdiler.

Küçük Çocuk Sağlık Çalışanları Kışla 

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