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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarına 3. Günde de tam destek

Sağlık çalışanlarına 3. Günde de tam destek

Pencerelerden görüntü

Polis Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri Kışla 

-Vatandaşların destekleri
-Polislerin siren çalması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Polisler sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı İSTANBUL

- İstanbullular üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak saat 21.00’de sağlık çalışanlarını alkışladı. Polis ekipleri ise 1 dakika boyunca sağlık çalışanları için siren çaldı. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de yaptığı konuşmada saat 21.00’de alkışlarla destek istemiş ve ilk iki gün vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Vatandaşlar üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki vatandaşlar kornalara basarak destek verirken, polis ekipleri de 1 dakika boyunca ekip araçlarının sirenlerini çaldı.
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