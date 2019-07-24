Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı

Kan bağışından görüntü

Vatandaşlık Sağlık Çalışanları Hastane Bahçesi Kan Bağışı Kök Hücre 

-Sağlık kontrollerinden görüntü
-Kan şekerlerinin ölçülmesi
-Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan röportaj
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da kan ve kök hücre bekleyen hastalar için kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Özel Medova Hastanesi çalışanları ve vatandaşlar, kök hücre ve kan bekleyen hastalar için hastane bahçesine kurulan Kızılay tırında kan bağışında bulundu. Bağış yapacak kişiler ilk önce kendilerine verilen formları doldurdu. Ardından herkes tek tek sağlık kontrolünden geçirildi ve kan değerleri ölçüldü. Muayene sonrasında kan ve kök hücre vermesinde bir sakınca olmayan sağlık çalışanları ve vatandaşlar, kan ve kök hücre bekleyen hastalar için bağışta bulundu. Kök hücre bağışı yapan hastane çalışanlarından Burcu Bilgiç, bağış yapmanın çok mutluluk veren bir şey olduğunu söyleyerek, “Bir insana fayda sağlıyor olabileceğini düşünmek bile benim açımdan çok huzur veren bir şey. Herkese de tavsiye ediyorum, ihmal etmememiz gereken bir durum. Çünkü biz de ihtiyaç sahibi olabiliriz. Bu konuda bilinçlenmek lazım” dedi.
Bağış yapan diğer sağlık çalışanlarından Ali Hızarslan ise, her 3 ayda bir rutin olarak kan bağışı yaptığını belirterek, “Kan bağışı, insan hayatı açısından da son derece önemlidir. Belki de aranan kan benim damarlarımda. Yani bu düşünceyle Kızılay aracılığıyla kan bağışımı yaptım, mutluyum” şeklinde konuştu.
Kan bağışı gerçekleştiren vatandaşlardan Hayri Taşçı da, "İhtiyacı olan bir insana yardımcı olabildiysek ne mutlu. Bence herkesin kan vermesi gerekiyor, ihtiyacı olan insanlar var. Şuan da Türkiyemizde belki kan verecek çok sayıda insan var ama korkuyorlar. Buraya alıştırmak lazım önce. Herkesin kan vermesini istiyorum, herkes versin” ifadelerini kullandı. Kızılay aracılığıyla kan bağışı yapmalarına vesile olanlara teşekkür eden ve kan bağışında bulunan vatandaşlardan Samet Soysal ise, “Her şeyden önce milli görevimiz bu, vatandaşlık görevimiz. Özellikle kök hücre konusu çok önem verdiğimiz bir konu. Çok ciddi anlamda ilik nakli bekleyen insanlar var. ‘Bir umut olabilir miyiz?’ düşüncesiyle biz de katkı da bulunduk. İnşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.
Medova Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen bağış kampanyasında 1 günde yaklaşık 60 ünite kan toplandı. (MU-AH-
İlgili Foto Galeriler
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Elektrikli Akrepler Sahaya İndiElektrikli Akrepler Sahaya İndi
Düzcede Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorDüzcede Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Şehit Binbaşıya Son GörevŞehit Binbaşıya Son Görev
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı