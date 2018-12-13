Sağlık çalışanları, organ nakli için hem çaldı hem söyledi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği Korusu, Organ nakline dikkat çekmek amacıyla bir konser düzenleyerek, farkındalık oluşturdu. Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleşen İstanbul Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarından oluşan Türk Halk Müziği Korusunun oluşturduğu, ‘Hayat Bağışlayan Nağmeler Konseri’ büyük ilgi gördü. Sağlık çalışanlarından oluşan koro gece boyu organ bağışına dikkat çekmek amacıyla hem çaldı hem söyledi.



Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk konser öncesi yaptığı konuşmada, “Eğer bir ülkede, 81 milyon içinde 63 bin kişi diyaliz ile hayatını idame ediyor ise ve 23 bin vatandaş böbrek nakli için sırada bekliyorsa ve bu bekleyen 23 bine karşın 3 bin 430 böbrek nakli gerçekleşmiş ise ve bunların yüzde 70’e yakını canlıdan nakil ise o zaman çok büyük bir eksiklik” dedi.

“10 sene önce tuz tüketimi 18 gram iken, şu anda 9,9 seviyelerine indi” Türkiye’de tuz ve şekere karşı bir seferberliğin başladığını aktaran Erk, tuzda oranların düştüğünü fakat şekerin yerinde saydığını belirterek, “Türk insanı gönülden verir bonkördür, bağış yapmasını sever ama organ deyince durum değişiyor. Biraz cimrilik başlıyor. Yüzde 38 oranında şeker hastalığı dolayısıyla şeker tüketiminin azaltılması ve yüzde 28 hipertansiyonu tetikleyen tuz tüketimi azaltmak için seferber olmuş durumdayız. Tuzda başardık, hükümet ve sağlık bakanlığı bundan 10 sene önce tuz tüketimi 18 gram iken, şu anda 9,9 seviyelerine indi. Şeker oranı ise halen yerinde saymaya devam ediyor” açıklamasını yaptı. “Dünyada bir milyar insan organ bağışı yetersizliği nedeniyle tehlike altında” Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, konserinin amacına değinerek, “Bilindiği üzere kronik hastalıklar dünyada sağlığın en önemli sorunu ve bu kronik hastalıklara bağlı olarak da, organ yetmezliği giderek artmakta. Bugün dünyada bir milyar insan organ bağışı yetersizliği nedeniyle tehlike altında. Kasım ayı organ bağışı haftası olduğundan dolayı bizlerde bu haftaya dikkat çekmek adına bir farkındalık oluşturmak adına, bir organ bir hayat olması adına, bir hayat kurtarmak bir insanlık kurtarmak adına Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından oluşan doktor, hemşire sağlık çalışanlarımızdan oluşan Türk sanat müziği koromuzla bir gece düzenledik” dedi.

Yard. Doç. Dr. Güneş sözlerine şöyle devam etti: "Biliyoruz ki kimse çaresiz değil, çare bizde. Verdiğimiz bir organ bir can demek, bizim ülkemizde de yaklaşık 30 bin insan organ nakli bekliyor. Bazı böbrek hastası kişiler diyaliz ile yaşamını idame etse de bazıları diyaliz ile de yaşamını sürdüremiyor. Özelikle böbrek nakli konusunda vatandaşların biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Biz zaten bu organ naklini canlı insanlardan istemiyoruz. Tıbben ölümü gerçekleşmiş kişilerin bir nevi vasiyet ya da resmi bir belgeyle bize bildirmesi yeterli oluyor. Bunlar ölümsüzleşiyor, yapılan her bağış yaşayan kişiyle yaşıyor. Bu anlamda organ bağışını artıralım”

