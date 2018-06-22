Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş: 'Şehir Hastanelerinde hasta garantilerinden bahsediliyor. Böyle bir durum yok, biz tetkik garantisi veriyoruz bunu da yüzden 50 üzerinden veriyoruz. Bunlar mükemmel tesisl
Eyüp Gümüş'ün açıklamaları
( ANKARA -1) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş: (Muhalefetin eleştirilerine) "Şehir Hastanelerinde hasta garantilerinden bahsediliyor. Böyle bir durum yok, biz tetkik garantisi veriyoruz bunu da yüzden 50 üzerinden veriyoruz. Bunlar mükemmel tesislerin güzelliğini gölgelemesin"-"Bilkent Şehir Hastanesi'ni tamamlıyoruz. Kalemler incelendikten sonra kayıt alacağız, bir ay içinde tamamlanacak. Ankara'daki bazı hastanelerimizi ve üniversitelerdeki iyi klinikleri buraya taşıyacağız"-"Bilmeyenler tarafından Şehir Hastanelerinden para alınacağı deniliyor. Vatandaşlarımız bir kuruş ödemeden hizmet alabilecek. Bu hastaneler bir asır kullanılacak. Şirketin hastanesi deniliyor, bu hastaneler devletindir"-"Bilkent Şehir Hastanesi'ne; Ankara Numune Hastanesi, Zekai Tahir Burak Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi kliniklerini taşımaya yönelik çalışıyoruz" ANKARA