Sağlık Bakanlığı Afrin'in Racu beldesinde sağlık merkezi açtı (2) - AFRİN
- Afrin 'in Racu beldesinde açılan sağlık merkezi - Sağlık merkezine gelen ve bekleyen vatandaşlar - Sağlık merkezindeki çocuk hastalıkları bölümü - Doktorların çocukların genel kontrolünü yapması - Sağlık merkezindeki kan tahlili laboratuvarıSağlık Bakanlığı, Afrin 'in Racu beldesinde ücretsiz hizmet veren sağlık merkezi açtı.Merkezde, dahiliye, diş, kadın ve çocuk hastalıkları polikliniklerinin yanı sıra kan tahlili laboratuvarı ve eczane bulunuyor.Ücretsiz ilaçların verildiği merkezde, Raculu halk sağlık ihtiyaçlarını Afrin ’e gitmeden karşılıyor.AA muhabirine konuşan sağlık merkezi müdürü Saad Ahmed, Racu'dan Afrin 'e ulaşımın zor olduğunu, şimdi ise belde halkının rahatlıkla sağlık hizmeti aldığını söyledi.
Ahmed, merkezde tüm birimlerin ücretsiz olduğunu belirterek, "Türk hükümetine ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Racu'da yaşayanları bu meşakkatten kurtardılar." dedi.