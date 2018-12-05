Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanlığı Afrin'in Racu beldesinde sağlık merkezi açtı (1) - AFRİN

Sağlık Bakanlığı Afrin'in Racu beldesinde sağlık merkezi açtı (1) - AFRİN

- Afrin 'in Racu beldesinde açılan sağlık merkezi - Sağlık merkezine gelen ve bekleyen vatandaşlar - Sağlık merkezindeki eczane bölümü - Sağlık merkezindeki eczane görevlisinin ilaçları paketlemesi - Sağlık merkezindeki diş doktorunun hastalarını tedavi etmesi - Sağlık merkezi müdürü Saad Ahmed ile röportajSağlık Bakanlığı, Afrin 'in Racu beldesinde ücretsiz hizmet veren sağlık merkezi açtı.Merkezde, dahiliye, diş, kadın ve çocuk hastalıkları polikliniklerinin yanı sıra kan tahlili laboratuvarı ve eczane bulunuyor.Ücretsiz ilaçların verildiği merkezde, Raculu halk sağlık ihtiyaçlarını Afrin ’e gitmeden karşılıyor.AA muhabirine konuşan sağlık merkezi müdürü Saad Ahmed, Racu'dan Afrin 'e ulaşımın zor olduğunu, şimdi ise belde halkının rahatlıkla sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Ahmed, merkezde tüm birimlerin ücretsiz olduğunu belirterek, "Türk hükümetine ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Racu'da yaşayanları bu meşakkatten kurtardılar." dedi.

Sağlık Hizmeti Çocuk Hastalıkları Laboratuvar Diş Doktoru Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı