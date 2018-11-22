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- ‘Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı’nda konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “Aşı ihtiyacımız konusunda kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

Erciyes Teknopark tarafından Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen çalıştaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çalıştayın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşı ve ilacın Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydederek, “Aşı ve ilacın üretilmesi her ülke için olduğu gibi ülkemiz içinde stratejik bir öneme sahip olaydır. Özellikle koruyucu aşının geliştirilmesi ve bireylerin hastalığa karşı korunması, tedavi maliyetlerinin düşürülmesi açısından çok önemli bir konudur. Salgın hastalıklarla mücadele, savaş ve doğal afetler gibi ülkenin kendine özgü kendi üretmesi noktasında gerekli stratejik öneme sahip aşıların üretilmesi, milli aşının geliştirilmesi ve milli ilaç politikasına geçilmesi çok önem arz etmektedir. Türkiye zorunlu aşı programına başlayan ve uygulayan önemli ülkelerden bir tanesidir. Bununla birlikte aşıların hemen hemen hepsi başka ülkeler tarafından ithal edilmektedir. Özellikle son yıllarda aşı ve ilaç üretimi konusunda ülkemizin değişen politikaları ile birlikte özellikle Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, konunun diğer paydaşları ile birlikte aşı ve ilaç geliştirilmesiyle ilgili önemli destekler sağlamaktadır” ifadelerini kullandı. Aşı ihtiyacı konusunda kendi kendine yeten bir ülke konuma gelmeyi hedeflediklerini belirten Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “İlaç ve aşılar alanında yerelleşme tüm ülkeler için en azından savunma sanayi kadar stratejik bir konudur. Sağlık Bakanlığı olarak ilaçla yerelleşme projemiz kapsamında toplamda 6 milyar TL’lik ürünün Türkiye’de üretilmesini planlıyoruz. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalarla yaklaşık 3.1 milyar TL’lik ürünü yerelleştirdik. 2016 yılında kutu bazında yüzde 75 olan imal ilaç oranını 2017 yılında yüzde 80’e çıkarttık. İlaçlar kadar stratejik öneme sahip olan aşıları da şuan maalesef ülkemizde ithalat yoluyla temin ediyoruz. Bu aşılar döviz olarak satın alınmaktadır. 1 milyar TL civarında da Sağlık Bakanlığı olarak bu konuya harcama yapmaktayız. Gelmek istediğimiz nokta ülkemizde antijenden itibaren tüm basamaklarıyla aşı üretimini yapmaktır. Aşı üretim teknolojisini ülkemize transfer etmek istiyoruz. Aşı ihtiyacımız konusunda kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelmek ve aynı zaman da çevre ülkelere ihracat yapmayı hedefliyoruz. Diğer aşı antijenlerinin üretilmesi için uygun koşullar, bilgi birikimi ve deneyimi elde etmek, bu konuda yetiştirdiğimiz insanlarımızı da sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.



