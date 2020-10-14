Sağlık Bakanı Koca: ' Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır'
Bakan Koca'nın açıklamaları
( ANKARA -1) Sağlık Bakanı Koca: "(Yerli Covid-19 aşıları) Şuan aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır"- "15 Ekim'de saha taramasına yeniden başlayacağız. Belirtisiz olduğu halde testi pozitif çıkan vakaları tespit etmiş olacağız"- “Koronavirüs tedbirlerine uyarak Covid-19 ve gribi birlikte geriletebiliriz”- "Bu güne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız testlerin sayısı 490 bin 880'dir. Yaptığımız taramalarda bin 226 kişide testi pozitif çıkmıştır”- Bakan Koca: "HES korona virüs konusunda güncel tüm verileri içeren bir nevi haritadır"
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