Sağlık Bakanı Koca, Sakarya'da cenazeye katıldı



- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın vefat eden annesi Fatma Aydın için Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın 84 yaşındaki annesi Fatma Aydın bir süredir yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. İstanbul'da ki ikametinde yaşam savaşını kaybeden Fatma Aydın'ın cenazesi Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Camii'ne getirildi.

Anne Aydın için Orhan Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene başta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere; Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda seveni katıldı.

"Tabutu Bakan Koca omuzladı" Cenaze törenine katılan Bakan Koca, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Fatma Aydın'ın naaşı cenaze aracına taşındı. Tabuta, Bakan Fahrettin Koca'da omuz verdi. Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Emirsultan Aile Mezarlığına götürüldü. Bakan Koca, tören sonrasında Sakarya'dan ayrıldı. (BCT-

