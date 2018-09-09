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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca, Konya'da cenaze törenine katıldı Haberi

Sağlık Bakanı Koca, Konya'da cenaze törenine katıldı Haberi

- Kulu eski AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Demir'in cenaze töreninden görüntüler - Hasan Demir'in cenaze namazının kılınması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Demir'in yakınlarına taziyede bulunması - Bakan Fahrettin Koca'nın cenaze töreninden ayrılmasıKONYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden arkadaşı Hasan Demir'in Konya 'nın Kulu ilçesindeki cenaze törenine katıldı.
Kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde önceki gün hayatını kaybeden eski AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı ve iş adamı Hasan Demir'in (68) cenaze töreni, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde Bakan Koca'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Demir'in naaşı, öğle namazına müteakip İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Arkadaşının cenazesine omuz veren Koca, daha sonra aileye başsağlığı diledi.Cenaze törenine, Demir’in ailesi ve yakınları ile Bakan Koca'nın yanı sıra Konya Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Başsağlığı Cenaze Bolat Cenaze Namazı 

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